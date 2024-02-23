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Вилізати довелось через вікно — охоронниця розповіла про нічну атаку на Одесу

23 лютого 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вилізати довелось через вікно — охоронниця розповіла про нічну атаку на Одесу
Руйнування внаслідок атаки по Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У ніч з 22 на 23 лютого ворог вчергове атакував Одесу дронами-камікадзе. Сили ППО збили девʼять БпЛА, однак уламки впали на підприємство у Пересипському районі міста, де загинуло троє людей.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій та дізналися усі подробиці атаки. 

Що відомо про пошкодження

Місцеві мешканці запевняють, що падіння дрона відбулося досить швидко на території підприємства, де загорівся швейний цех. Охоронниця будівлі зазначила, що вибух був від неї досить далеко, однак їй довелося вилізти через вікно, бо не знала ступеню руйнувань. 

"Мене ніхто не рятував, я сама вибралась. Заклинило двері, і я оглухла. Потім відчинила вікно та вилізла. Залізла та забрала телефон. Потім знову залізла, подивилася, що там, та почала потроху забирати інші речі", — зазначила Олена.
 

Вилізати довелось через вікно — охоронниця розповіла про нічну атаку на Одесу - фото 1
Охоронниця будинку Олена. Фото: Новини.LIVE

Також жінка додала, що коли ситуація стабілізувалася, повернулася за собакою, яка залишилася у будівлі. Наразі вона повернулася, аби забрати свої речі, адже залишатися на території підприємства небезпечно. 
 

Вилізати довелось через вікно — охоронниця розповіла про нічну атаку на Одесу - фото 2
Жінка забирає свої речі зі зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE
Вилізати довелось через вікно — охоронниця розповіла про нічну атаку на Одесу - фото 3
Руйнування внаслідок атаки по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Випробовували нову тактику

У Силах оборони півдня зазначають, що цього разу ворог використовує нову тактику — разом із дронами окупанти запустили ракети зі стратегічної та тактичної авіації. Ймовірно, таким чином росіяни тестували українські сили ППО перед черговою масованою атакою.  

"Це оригінальний план, який вони застосували цього разу — тактична авіація з акваторії Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу Х-31П, яка була спрямована на перевірку готовності ППО. Ворог також випустив з літаків стратегічну авіацію — ракети типу Х-22. Ці ракети втратили бойову спроможність над акваторією Чорного моря" — зазначила Наталя Гуменюк.

Що відомо про атаку РФ на Одесу 22 лютого

Нагадаємо, ввечері 22 лютого в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто "шахедами".

Також ми писали, що в Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ворожої атаки, яка сталася ввечері 22 лютого. Близько шостої ранку кількість загиблих збільшилась до трьох людей. 

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