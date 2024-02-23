В ДСНС показали руйнівні наслідки ворожої атаки в Одесі

Рятувальники ліквідовують пожежу на місці ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

В Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ворожої атаки, яка сталася ввечері 22 лютого. Внаслідок цього загинуло троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Робота рятувальників на місці ворожого обстрілу в Одесі

"В ході пошуково-рятувальних робіт на місці ворожої атаки виявлено тіла 3 осіб. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м. Роботи завершено", — зазначили у повідомленні.

В ДСНС додали, що будівля підприємства, яка знаходиться в прибережній зоні Одеси сильно постраждала, там сталася пожежа на площі 500 кв. м.

Наслідки ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

Рятувальник на місці ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

На місці удару РФ працювало 34 рятувальники, а також було задіяно вісім одиниць пожежної техніки.

Рятувальники на місці ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

Що відомо про атаку РФ на Одесу 22 лютого

В Одесі ввечері 22 лютого пролунали потужні вибухи. Як виявилось, ворог атакував місто "шахедами".

Внаслідок обстрілу в Одесі сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

Пізніше рятувальники на місці атаки в Одесі знайшли тіло загиблого чоловіка. Вже близько шостої ранку кількість загиблих збільшилась до трьох людей.