В ДСНС показали руйнівні наслідки ворожої атаки в Одесі
В Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ворожої атаки, яка сталася ввечері 22 лютого. Внаслідок цього загинуло троє людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Робота рятувальників на місці ворожого обстрілу в Одесі
"В ході пошуково-рятувальних робіт на місці ворожої атаки виявлено тіла 3 осіб. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м. Роботи завершено", — зазначили у повідомленні.
В ДСНС додали, що будівля підприємства, яка знаходиться в прибережній зоні Одеси сильно постраждала, там сталася пожежа на площі 500 кв. м.
На місці удару РФ працювало 34 рятувальники, а також було задіяно вісім одиниць пожежної техніки.
Що відомо про атаку РФ на Одесу 22 лютого
В Одесі ввечері 22 лютого пролунали потужні вибухи. Як виявилось, ворог атакував місто "шахедами".
Внаслідок обстрілу в Одесі сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.
Пізніше рятувальники на місці атаки в Одесі знайшли тіло загиблого чоловіка. Вже близько шостої ранку кількість загиблих збільшилась до трьох людей.
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