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В ДСНС показали руйнівні наслідки ворожої атаки в Одесі

23 лютого 2024 08:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ДСНС показали руйнівні наслідки ворожої атаки в Одесі
Рятувальники ліквідовують пожежу на місці ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ворожої атаки, яка сталася ввечері 22 лютого. Внаслідок цього загинуло троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Робота рятувальників на місці ворожого обстрілу в Одесі

"В ході пошуково-рятувальних робіт на місці ворожої атаки виявлено тіла 3 осіб. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м. Роботи завершено", — зазначили у повідомленні.

В ДСНС додали, що будівля підприємства, яка знаходиться в прибережній зоні Одеси сильно постраждала, там сталася пожежа на площі 500 кв. м.

наслідки обстрілів в Одесі
Наслідки ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області
наслідки обстрілів в Одесі
Рятувальник на місці ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

На місці удару РФ працювало 34 рятувальники, а також було задіяно вісім одиниць пожежної техніки. 

наслідки обстрілів в Одесі
Рятувальники на місці ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

Що відомо про атаку РФ на Одесу 22 лютого

В Одесі ввечері 22 лютого пролунали потужні вибухи. Як виявилось, ворог атакував місто "шахедами". 

Внаслідок обстрілу в Одесі сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури

Пізніше рятувальники на місці атаки в Одесі знайшли тіло загиблого чоловіка. Вже близько шостої ранку кількість загиблих збільшилась до трьох людей

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