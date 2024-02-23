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В ГСЧС показали разрушительные последствия вражеской атаки в Одессе

23 февраля 2024 08:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГСЧС показали разрушительные последствия вражеской атаки в Одессе
Спасатели ликвидируют пожар на месте вражеской атаки в Одессе. Фото: ГСЧС в Одесской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте вражеской атаки, которая произошла вечером 22 февраля. В результате этого погибли три человека.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Работа спасателей на месте вражеского обстрела в Одессе

"В ходе поисково-спасательных работ на месте вражеской атаки обнаружены тела 3 человек. Пожар ликвидирован на площади 500 кв. м. Работы завершены", — отметили в сообщении.

В ГСЧС добавили, что здание предприятия, которое находится в прибрежной зоне Одессы, сильно пострадало, там произошел пожар на площади 500 кв. м.

последствия обстрелов в Одессе
Последствия атаки противника в Одессе. Фото: ГСЧС в Одесской области
последствия обстрелов в Одессе
Спасатели на месте вражеской атаки в Одессе. Фото: ГСЧС в Одесской области

На месте удара РФ работало 34 спасателя, а также было задействовано восемь единиц пожарной техники.

последствия обстрелов в Одессе
Спасатели на месте вражеской атаки в Одессе. Фото: ГСЧС в Одесской области

Что известно об атаке РФ на Одессу 22 февраля

В Одессе вечером 22 февраля прогремели мощные взрывы. Как оказалось, враг атаковал город "шахедами".

В результате обстрела в Одессе произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Позже спасатели на месте атаки в Одессе обнаружили тело погибшего мужчины. Уже около шести утра количество погибших увеличилось до трех человек.

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