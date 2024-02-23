В ГСЧС показали разрушительные последствия вражеской атаки в Одессе
В Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте вражеской атаки, которая произошла вечером 22 февраля. В результате этого погибли три человека.
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
Работа спасателей на месте вражеского обстрела в Одессе
"В ходе поисково-спасательных работ на месте вражеской атаки обнаружены тела 3 человек. Пожар ликвидирован на площади 500 кв. м. Работы завершены", — отметили в сообщении.
В ГСЧС добавили, что здание предприятия, которое находится в прибрежной зоне Одессы, сильно пострадало, там произошел пожар на площади 500 кв. м.
На месте удара РФ работало 34 спасателя, а также было задействовано восемь единиц пожарной техники.
Что известно об атаке РФ на Одессу 22 февраля
В Одессе вечером 22 февраля прогремели мощные взрывы. Как оказалось, враг атаковал город "шахедами".
В результате обстрела в Одессе произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
Позже спасатели на месте атаки в Одессе обнаружили тело погибшего мужчины. Уже около шести утра количество погибших увеличилось до трех человек.
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