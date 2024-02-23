Є загиблий внаслідок атаки РФ на Одеську область — Сили оборони показали наслідки

Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка внаслідок російської атаки на Одеську область в четвер, 22 лютого. Один зі збитих безпілотників впав на будівлю та спричинив пожежу.

Про це повідомляють Сили оборони півдня в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Одещину 22 лютого

"Підрозділами протиповітряної оборони було збито дев'ять дронів-камікадзе. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", — зазначили в Силах оборони.

За їх словами, загиблого виявили під час ліквідації пожежі. Попередньо, всередині могли ще перебувати люди. Наразі триває гасіння вогню та пошуково-рятувальна операція.

Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Військові додають, що російські загарбники атакували Одеську область "шахедами" та ракетами типу Х-31П і Х-22.

"Ракети втратили бойову спроможність в повітрі", — уточнили Сили оборони.

Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Нагадаємо, що в Одесі кілька разів лунали вибухи — близько 22:10 та 23:00 22 лютого. Повідомлялося, що місто перебувало під атакою безпілотників та ракет.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури та постраждалих внаслідок російської атаки на місто.