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Є загиблий внаслідок атаки РФ на Одеську область — Сили оборони показали наслідки

23 лютого 2024 02:41
оновлено: 03:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Є загиблий внаслідок атаки РФ на Одеську область — Сили оборони показали наслідки
Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка внаслідок російської атаки на Одеську область в четвер, 22 лютого. Один зі збитих безпілотників впав на будівлю та спричинив пожежу.

Про це повідомляють Сили оборони півдня в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Одещину 22 лютого

"Підрозділами протиповітряної оборони було збито дев'ять дронів-камікадзе. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", — зазначили в Силах оборони.

За їх словами, загиблого виявили під час ліквідації пожежі. Попередньо, всередині могли ще перебувати люди. Наразі триває гасіння вогню та пошуково-рятувальна операція.

Наслідки російської атаки на Одеську область
Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes
Наслідки російської атаки на Одеську область
Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Військові додають, що російські загарбники атакували Одеську область "шахедами" та ракетами типу Х-31П і Х-22.

"Ракети втратили бойову спроможність в повітрі", — уточнили Сили оборони. 

Наслідки російської атаки на Одеську область
Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes
Наслідки російської атаки на Одеську область
Наслідки російської атаки на Одеську область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Нагадаємо, що в Одесі кілька разів лунали вибухи — близько 22:10 та 23:00 22 лютого.  Повідомлялося, що місто перебувало під атакою безпілотників та ракет. 

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури та постраждалих внаслідок російської атаки на місто.

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