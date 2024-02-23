Есть погибший в результате атаки РФ на Одесскую область — Силы обороны показали последствия

Последствия российской атаки на Одесскую область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины в результате российской атаки на Одесскую область в четверг, 22 февраля. Один из сбитых беспилотников упал на здание и вызвал пожар.

Об этом сообщают Силы обороны юга в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Что известно о последствиях атаки РФ на Одесщину 22 февраля

"Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты девять дронов-камикадзе. Один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, повлек за собой разрушение и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранника, она не пострадала", — отметили Силы обороны.

По их словам, погибший был обнаружен во время ликвидации пожара. Предварительно внутри могли еще находиться люди. В настоящее время идет тушение огня и поисково-спасательная операция.

Последствия российской атаки на Одесскую область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия российской атаки на Одесскую область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Военные добавляют, что российские захватчики атаковали Одесскую область "шахедами" и ракетами типа Х-31П и Х-22.

"Ракеты потеряли боевую способность в воздухе", — уточнили Силы обороны.

Последствия российской атаки на Одесскую область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия российской атаки на Одесскую область. Фото: t.me/SJTF_Odes

Напомним, что в Одессе несколько раз раздавались взрывы — около 22:10 и 23:00 22 февраля. Сообщалось, что город находился под атакой беспилотников и ракет.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на город.