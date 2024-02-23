Вылезать пришлось через окно — охранница рассказала о ночной атаке на Одессу

Разрушение в результате атаки по Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ночь с 22 на 23 февраля враг в очередной раз атаковал Одессу дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили девять БпЛА, однако обломки упали на предприятие в Пересыпском районе города, где погибли три человека.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и узнали подробности атаки.

Что известно о повреждениях

Местные жители уверяют, что падение дрона произошло довольно быстро на территории предприятия, где загорелся швейный цех. Охранница здания отметила, что взрыв был от нее достаточно далеко, однако ей пришлось вылезть через окно, потому что не знала степени разрушений.

"Меня никто не спасал, я сама выбралась. Заклинило дверь и я оглохла. Потом открыла окно и вылезла. Залезла и забрала телефон. Потом снова залезла, посмотрела, что там и начала понемногу забирать другие вещи", — отметила Елена.

Охранница дома Елена. Фото: Новини.LIVE

Также женщина добавила, что когда ситуация стабилизировалась, вернулась за собакой, которая осталась в здании. Она вернулась, чтобы забрать свои вещи, ведь оставаться на территории предприятия опасно.

Женщина забирает свои вещи из разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE

Разрушение в результате атаки по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Испытывали новую тактику

В Силах обороны юга отмечают, что на этот раз враг использует новую тактику — вместе с дронами оккупанты запустили ракеты из стратегической и тактической авиации. Вероятно, таким образом, россияне тестировали украинские силы ПВО перед очередной массированной атакой.

"Это оригинальный план, который они применили на этот раз - тактическая авиация с акватории Черного моря работала ракетой противорадиолокационной типа Х-31П, которая была направлена на проверку готовности ПВО. Враг также выпустил из самолетов стратегическую авиацию - ракеты типа Х-22. Эти ракеты потеряли боевую способность над акваторией Черного моря", — отметила Наталья Гуменюк.

Что известно об атаке РФ на Одессу 22 февраля

Напомним, вечером 22 февраля в Одессе раздались мощные взрывы. Враг атаковал город "шахедами".

Также мы писали, что в Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте вражеской атаки, которая произошла вечером 22 февраля. Около шести утра количество погибших увеличилось до трех человек.