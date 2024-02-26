Экологи подсчитали ущерб от попадания сбитого дрона в Одессе 23 февраля

Последствия попадания сбитого дрона. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 23 февраля враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, обломки одного из них попали в здание предприятия. Специалисты Государственной экологической инспекции подсчитали ущерб от пожара, который произошел на месте попадания.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Последствия попадания обломков

Один из сбитых беспилотников попал в двухэтажное здание в Пересыпском районе Одессы. На месте загорелся пожар площадью 500 квадратных метров, в результате которого 39,6 тонн диоксида углерода попали в атмосферный воздух. По подсчетам специалистов, сумма ущерба, причиненного атмосферному воздуху, составляет 130 тысяч гривен.

"Этот расчет войдет в единый реестр ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии", — говорится в сообщении ведомства.

Что известно об атаке на Одессу в ночь на 23 февраля

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля враг в очередной раз атаковал Одессу дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили девять БпЛА, однако обломки упали на предприятие в Пересыпском районе города, где погибли три человека.

Также мы писали, что в ночь на 24 февраля оккупанты в очередной раз атаковали город ударными дронами, в результате падения обломков в одном из районов разрушен жилой дом. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки окупантов по гражданскому объекту, а вблизи действует мобильный оперативный штаб.