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За два тижні січня на Одещині у пожежах загинуло сім людей

14 січня 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За два тижні січня на Одещині у пожежах загинуло сім людей
Рятувальник. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Протягом останніх чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області

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"Майже в кожному випадку винуватці — люди, а точніше — їх безвідповідальне ставлення до власної безпеки", — йдеться у повідомленні. 

Пожежі на Одещині

За інформацією рятувальників, з початку січня, в Одеські області сталося 69 пожеж, що призвело до трагічних наслідків для 7 осіб. У більшості випадків причина - це спроби додатково обігріти своє житло з використанням пічного опалення, газових приладів, різноманітних електроприладів.

Правила поводження з вогнем

Пожежі призводять до серйозних загроз життю та майну. Щоб уникнути трагічних наслідків, рятувальники нагадали основні правила безпеки:

  • Не перевантажуйте електромережу;
  • Уникайте використання саморобних або несертифікованих обігрівальних приладів та несправних печей;
  • Не встановлюйте генератори у приміщеннях;
  • Не залишайте дітей без нагляду;
  • Бережіть себе та своїх близьких, дотримуючись простих правил безпеки в зимовий період.

Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти. 

Також ми повідомляли, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.

Одеса
пожежа
Одеська область
Одеська ОДА
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