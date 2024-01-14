За два тижні січня на Одещині у пожежах загинуло сім людей

Рятувальник. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Протягом останніх чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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"Майже в кожному випадку винуватці — люди, а точніше — їх безвідповідальне ставлення до власної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Пожежі на Одещині

За інформацією рятувальників, з початку січня, в Одеські області сталося 69 пожеж, що призвело до трагічних наслідків для 7 осіб. У більшості випадків причина - це спроби додатково обігріти своє житло з використанням пічного опалення, газових приладів, різноманітних електроприладів.

Правила поводження з вогнем

Пожежі призводять до серйозних загроз життю та майну. Щоб уникнути трагічних наслідків, рятувальники нагадали основні правила безпеки:

Не перевантажуйте електромережу;

Уникайте використання саморобних або несертифікованих обігрівальних приладів та несправних печей;

Не встановлюйте генератори у приміщеннях;

Не залишайте дітей без нагляду;

Бережіть себе та своїх близьких, дотримуючись простих правил безпеки в зимовий період.

Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.

Також ми повідомляли, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.