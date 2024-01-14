За два тижні січня на Одещині у пожежах загинуло сім людей
Протягом останніх чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
"Майже в кожному випадку винуватці — люди, а точніше — їх безвідповідальне ставлення до власної безпеки", — йдеться у повідомленні.
Пожежі на Одещині
За інформацією рятувальників, з початку січня, в Одеські області сталося 69 пожеж, що призвело до трагічних наслідків для 7 осіб. У більшості випадків причина - це спроби додатково обігріти своє житло з використанням пічного опалення, газових приладів, різноманітних електроприладів.
Правила поводження з вогнем
Пожежі призводять до серйозних загроз життю та майну. Щоб уникнути трагічних наслідків, рятувальники нагадали основні правила безпеки:
- Не перевантажуйте електромережу;
- Уникайте використання саморобних або несертифікованих обігрівальних приладів та несправних печей;
- Не встановлюйте генератори у приміщеннях;
- Не залишайте дітей без нагляду;
- Бережіть себе та своїх близьких, дотримуючись простих правил безпеки в зимовий період.
Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.
Також ми повідомляли, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.
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