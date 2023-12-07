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На Одещині сталася масштабна пожежа — що відомо про постраждалих

7 грудня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині сталася масштабна пожежа — що відомо про постраждалих
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Подробиці пожежі

Сьогодні, 7 грудня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Фахівці ДСНС встановили, що пожежа охопила майже всю територію приватного будинку. Менш ніж за годину вогонь було ліквідовано. Пожежники не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані споруди.

"Причина пожежі, збиток та деталі, наразі, встановлюються. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", — йдеться у повідомленні. 

Усього від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 12 вогнеборців.

Нагадаємо, в Одеській області затримали шістьох чоловіків, які займалися підпалом сухої рослинності. Палії розводили багаття на відкритій місцевості та залишали дотлівати без нагляду. 

Також ми писали, що з початку цього року в Одеській області сталося понад 3 500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.

 

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