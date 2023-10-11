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Одеські палії: ДСНС затримала чоловіків, які займалися підпалом трави

11 жовтня 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області ДСНС затримала чоловіків, які займалися підпалом трави
Пожежник ліквідовує наслідки займання. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали шістьох чоловіків, які займалися підпалом сухої рослинності. Палії розводили багаття на відкритій місцевості та залишали дотлівати без нагляду. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, порушників виявили Березівського району на території Коноплянської, Знам’янської, Березівської, Ширяївської та Новокальчевської територіальних громадах.

У ДСНС зазначають, що під час гасіння однієї з пожеж було травмовано людину.

Яке покарання загрожує

Наразі за фактом адміністративних порушень на горе-паліїв склали протоколи. Їм загрожує штраф 6 120 гривень.

Правила поведінки з вогнем

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Нагадаємо, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі. 

Крім того, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.

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