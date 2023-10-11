В Одесской области ГСЧС задержала мужчин, которые занимались поджогом травы

Пожарный ликвидирует последствия возгорания. Фото: ГСЧС

В Одесской области задержаны шесть мужчин, которые занимались поджогом сухой растительности. Поджигатели разводили костер на открытой местности и оставляли дотлевать без присмотра.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

По информации чрезвычайников, нарушителей обнаружили в Березовском районе на территории Коноплянской, Знаменской, Березовской, Ширяевской и Новокальчевской территориальных громад.

В ГСЧС отмечают, что во время тушения одного из пожаров был травмирован человек.

Какое наказание грозит

По факту административных нарушений на горе-поджигателей составили протоколы. Им грозит штраф 6120 гривен.

Правила поведения с огнем

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, за неделю спасатели на Одесчине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.

Кроме того, из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки на более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.