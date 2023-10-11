Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские поджигатели: ГСЧС задержала мужчин, которые занимались поджогом травы arrow

Одесские поджигатели: ГСЧС задержала мужчин, которые занимались поджогом травы

11 октября 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области ГСЧС задержала мужчин, которые занимались поджогом травы
Пожарный ликвидирует последствия возгорания. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержаны шесть мужчин, которые занимались поджогом сухой растительности. Поджигатели разводили костер на открытой местности и оставляли дотлевать без присмотра.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

По информации чрезвычайников, нарушителей обнаружили в Березовском районе на территории Коноплянской, Знаменской, Березовской, Ширяевской и Новокальчевской территориальных громад.

В ГСЧС отмечают, что во время тушения одного из пожаров был травмирован человек.

Какое наказание грозит

По факту административных нарушений на горе-поджигателей составили протоколы. Им грозит штраф 6120 гривен.

Правила поведения с огнем

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, за неделю спасатели на Одесчине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.

Кроме того, из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки на более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз