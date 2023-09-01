Екологи порахували наслідки пожеж на Миколаївщині

Займання поля у Миколаївській області. Фото: Держекоінспекція

Через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків понад сто мільйонів. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.

Про це повідомили у Державній екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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"Фахівцями інспекції проведено розрахунки розмірів завданої шкоди під час неорганізованих викидів забруднювальних речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення пожеж", — йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Збитки державі

Масштабні пожежі обійняли 48 гектарів території, на які були хвойні підстилки, дерева та сухої трави. Сума цих збитків становить 128,5 мільйонів гривень.

Чому палити траву не варто

1 тонна напівзотлілого листя виділяє до 30 кг чадного газу;

до складу диму від спаленого листя входить: пил, оксиди азоту (NO), важкі метали, канцерогенні сполуки бензопіренів та чадний газ (СО);

забруднене повітря провокує хвороби серцево-судинної системи;

викиди у повітря, які утворюються під час спалення опалого листя, у 350 разів шкідливіші за куріння сигарети.

Нагадаємо, в Одеській області, біля села Крижанівка, зайнялася пожежа на відкритій місцевості. Стало відомо, що полум'я простяглося на територію ДП "Одеське лісове господарство".