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Миллионный ущерб: экологи посчитали последствия пожаров на Николаевщине

1 сентября 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экологи посчитали последствия пожаров в Николаевской области
Возгорание поля в Николаевской области. Фото: Госэкоинспекция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки более ста миллионов. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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"Специалистами инспекции проведены расчеты размеров причиненного ущерба во время неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения пожаров", — говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Ущерб государству

Масштабные пожары заняли 48 гектаров территории, где были хвойные подстилки, деревья и сухой травы. Сумма этого ущерба составляет 128,5 миллионов гривен.

Почему курить траву не стоит

  • 1 тонна полуистлевших листьев выделяет до 30 кг угарного газа;
  • в состав дыма от сожженных листьев входят: пыль, оксиды азота (NO), тяжелые металлы, канцерогенные соединения бензопиренов и угарный газ (СО);
  • загрязненный воздух провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы;
  • выбросы в воздух, которые образуются при сожжении опавших листьев, в 350 раз вреднее курения сигареты.

Напомним, в Одесской области, возле села Крыжановка, загорелся пожар на открытой местности. Стало известно, что пламя протянулось на территорию ГП "Одесское лесное хозяйство".

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