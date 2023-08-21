На Одещині оголошено пожежну небезпеку: скільки вона триватиме

Пожежа в лісі. Фото: ДСНС

В Одеській області з 21 по 24 серпня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найчастіше від спеки страждають екосистеми, території біля водоймищ — під Одесою найчастіше горить очерет навколо Куяльника чи суха трава вздовж полів. Окрім нашого регіону, загроза спостерігається ще в 17 областях та в тимчасово окупованому Криму.

Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Нагадаємо, на території Андріївського лісництва Миколаївської області знову виникла масштабна пожежа. Цього разу вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження.