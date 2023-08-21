В Миколаївській області масштабна лісова пожежа

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

На території Андріївського лісництва Миколаївської області знову виникла масштабна пожежа. Цього разу вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Для ліквідації пожежі було залучено 85 вогнеборців та 14 одиниць техніки з Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Втім, цього було недостатньо й ДСНС збільшили кількість рятувальників.

"Для гасіння масштабної пожежі в Андріївському лісовому урочищі направлено додаткові сили та засоби. До місця прямує начальницький склад Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Загалом направлено ще 4 одиниці техніки та 35 співробітників гарнізону", — йдеться в повідомленні.

Крім того, для контролю над обстановкою та координації заходів використовують квадрокоптери й навіть квадроцикл. Також у гасінні допомагають лісники.

Масштаби пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу в лісі. Фото: ДСНС

Через масштабну пожежу відключили світло у селах — Ковалівка, Андріївка, Новоандріївка, Ясна Поляна та Суха Балка. Електроживлення відновлять після ліквідації займання.

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