В Миколаївській області масштабна лісова пожежа
На території Андріївського лісництва Миколаївської області знову виникла масштабна пожежа. Цього разу вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Для ліквідації пожежі було залучено 85 вогнеборців та 14 одиниць техніки з Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Втім, цього було недостатньо й ДСНС збільшили кількість рятувальників.
"Для гасіння масштабної пожежі в Андріївському лісовому урочищі направлено додаткові сили та засоби. До місця прямує начальницький склад Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Загалом направлено ще 4 одиниці техніки та 35 співробітників гарнізону", — йдеться в повідомленні.
Крім того, для контролю над обстановкою та координації заходів використовують квадрокоптери й навіть квадроцикл. Також у гасінні допомагають лісники.
Через масштабну пожежу відключили світло у селах — Ковалівка, Андріївка, Новоандріївка, Ясна Поляна та Суха Балка. Електроживлення відновлять після ліквідації займання.
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