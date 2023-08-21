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В Николаевской области масштабный лесной пожар

21 августа 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Николаевской области масштабный лесной пожар
Пожар Николаевской области. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На территории Андреевского лесничества Николаевской области вновь возник масштабный пожар. В этот раз огонь охватил значительную площадь и распространился на лесные насаждения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Для ликвидации пожара было привлечено 85 пожарных и 14 единиц техники из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Впрочем, этого было недостаточно, и ГСЧС увеличили количество спасателей.

"Для тушения масштабного пожара в Андреевском лесном урочище направлены дополнительные силы и средства. К месту следует начальственный состав Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Всего направлено еще 4 единицы техники и 35 сотрудников гарнизона", — говорится в сообщении.

Кроме того, для контроля над обстановкой и координации мероприятий используют квадрокоптеры и даже квадроциклы. Также в тушении помогают лесники.

Масштабы пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Спасатель тушит пожар в лесу. Фото: ГСЧС

Из-за масштабного пожара отключили свет в селах — Ковалевка, Андреевка, Новоандреевка, Ясна Поляна и Сухая Балка. Электропитание возобновят после ликвидации возгорания.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.

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