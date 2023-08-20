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Пожежна небезпека: за тиждень на Одещині сталося понад 100 займань сухостою

20 серпня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області ліквідували понад сотню пожеж
Фахівець ДСНС ліквідовує займання. Фото: ДСНС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 20 серпня, останній день пожежної небезпеки, яку раніше оголошували у ДСНС. Саме у ці спекотні дні, коли температура місцями досягала +40, в Одеському районі сталося понад 100 займань рослинності.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, за минулий тиждень на території Одеської області понад 120 разів ліквідовували пожежі на відкритих територіях, внаслідок яких знищено понад 75 гектарів землі. Причиною таких пожеж, у 99%, залишається людський фактор — необережне поводження з вогнем.

"Вкотре звертаємося до кожного громадянина, будь ласка, не знищуйте екологію, не спалюйте суху рослинність, бережіть кожен метр рідної землі", — йдеться у повідомленні надзвичайників.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле.

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