В Одесской области ликвидировали более сотни пожаров

Специалист ГСЧС ликвидирует возгорание. Фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 20 августа, последний день пожарной опасности, которую ранее объявляли в ГСЧС. Именно в эти жаркие дни, когда температура местами достигала +40, в Одесском районе произошло более 100 возгораний растительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, за прошедшую неделю на территории Одесской области более 120 раз ликвидировали пожары на открытых территориях, в результате которых уничтожено более 75 гектаров земли. Причиной таких пожаров в 99% остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем.

"В очередной раз обращаемся к каждому гражданину, пожалуйста, не уничтожайте экологию, не сжигайте сухую растительность, берегите каждый метр родной земли", — говорится в сообщении чрезвычайников.

Правила поведения во время пожарной опасности

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.