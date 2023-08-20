В Одесской области ликвидировали более сотни пожаров

Пожарная опасность: за неделю на Одесчине произошло более 100 возгораний сухостоя
Сегодня, 20 августа, последний день пожарной опасности, которую ранее объявляли в ГСЧС. Именно в эти жаркие дни, когда температура местами достигала +40, в Одесском районе произошло более 100 возгораний растительности.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации чрезвычайников, за прошедшую неделю на территории Одесской области более 120 раз ликвидировали пожары на открытых территориях, в результате которых уничтожено более 75 гектаров земли. Причиной таких пожаров в 99% остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем.
"В очередной раз обращаемся к каждому гражданину, пожалуйста, не уничтожайте экологию, не сжигайте сухую растительность, берегите каждый метр родной земли", — говорится в сообщении чрезвычайников.
Правила поведения во время пожарной опасности
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.