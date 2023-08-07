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На Одещині чоловік недопалком знищив два гектари землі

7 серпня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кинув непогашений недопалок у стерню
Випалене поле пшениці. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 51-річний чоловік випасав худобу на околиці села Дивізія та викинув недопалок від сигарети у стерню, не впевнившись, що загасив його.

Деталі інциденту

Пожежу у полі побачив місцевий мешканець, який викликав рятувальників та правоохоронців. Полум'я вдалося швидко загасити, проте два гектари землі непридатні до майбутньої посівної компанії.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру у знищенні земельних угідь за частиною 1 статті 245 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Слідство триває. 

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101. 

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.

Нагадаємо, пшениця та кукурудза на міжнародних ринках зазнали різкого зростання цін. Причиною цього став черговий обстріл окупантами порту на Одещині. 

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