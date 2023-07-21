В Одеській області згоріло 16 га сільськогосподарських земель

Загоряння сухої трави. Фото: ДСНС

Наразі на Одещині оголошено пожежну небезпеку. За минулу добу в регіоні сталось майже два десятки пожеж, що призвело до знищення 16 га земель.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Попри застереження рятувальників про шкідливість та небезпеку спалювання сухої трави, люди продовжують нищити природу та завдавати шкоду усьому живому, не кажучи вже про серйозну загрозу для життя та здоров’я громадян. Лише за минулу добу трапилось 19 пожеж на відкритій території та знищено понад 16 гектарів", — йдеться в повідомленні.

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101.

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.