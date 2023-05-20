Пів тисячі пожеж на Одещині: яка основна причина загорянь

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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"Особиста безвідповідальність українців — основна причина таких пожеж. Вам подобається допомагати ворогу знищувати Україну?! Шановні! Звертаємось до кожного свідомого громадянина! Не паліть суху траву, сміття, листя! Все це призводить до жахливих наслідків, а іноді і летальних!", — зазначили в ДСНС.

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.

Нагадаємо, що упродовж 20-21 травня в Україні, в Закарпатті, Прикарпатті, Волині, та в Криму, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім того, в низці областей спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища.