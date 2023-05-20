Пол тысячи пожаров в Одесской области: какая основная причина возгораний
С начала текущего года на территории Одесской области произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
"Личная безответственность украинцев — основная причина таких пожаров. Вам нравится помогать врагу уничтожать Украину?!
Уважаемые! Обращаемся к каждому сознательному гражданину! Не курите сухую траву, мусор, листья! Все это приводит к ужасающим последствиям, а иногда и летальным!", — отметили в ГСЧС.
Правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.
Напомним, что в течение 20-21 мая в Украине, в Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и в Крыму, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, кроме того, в ряде областей будут наблюдаться опасные гидрологические явления.