Пол тысячи пожаров в Одесской области: какая основная причина возгораний

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

С начала текущего года на территории Одесской области произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Личная безответственность украинцев — основная причина таких пожаров. Вам нравится помогать врагу уничтожать Украину?!

Уважаемые! Обращаемся к каждому сознательному гражданину! Не курите сухую траву, мусор, листья! Все это приводит к ужасающим последствиям, а иногда и летальным!", — отметили в ГСЧС.

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.

Напомним, что в течение 20-21 мая в Украине, в Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и в Крыму, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, кроме того, в ряде областей будут наблюдаться опасные гидрологические явления.