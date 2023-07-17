На Одещині пожежа знищила 10 га пшеничного поля
Сьогодні вранці поза межами села Великий Дальник в Одеському районі спалахнуло поле. Через сильні пориви вітру, вогонь швидко поширювався.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
Рятувальникам знадобилося близько 2 годин, щоб приборкати пожежу та мінімізувати наслідки знищення площі понад 30 га. Для ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 28 рятувальників від ДСНС.
Більшість із пожеж виникли через недбале ставлення громадян до природного середовища. Спалахи пожеж здебільшого починались від підпалу сухої рослинності та недопалків.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь до Служби порятунку за номером 101.
Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.