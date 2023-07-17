На Одещині пожежа знищила 10 га пшеничного поля

В Одеській області горіло поле. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці поза межами села Великий Дальник в Одеському районі спалахнуло поле. Через сильні пориви вітру, вогонь швидко поширювався.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Рятувальникам знадобилося близько 2 годин, щоб приборкати пожежу та мінімізувати наслідки знищення площі понад 30 га. Для ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 28 рятувальників від ДСНС.

Більшість із пожеж виникли через недбале ставлення громадян до природного середовища. Спалахи пожеж здебільшого починались від підпалу сухої рослинності та недопалків.

Частину поля знищив вогонь. Фото: ДСНС

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь до Служби порятунку за номером 101.

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.