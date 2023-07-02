В Одеській області сталося займання сухої рослинності

Надзвичайники усувують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

За минулий тиждень в Одеській області сталося понад півтора десятка займань на відкритій місцевості. Внаслідок пожеж вигоріло майже 10 га сухої рослинності.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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"Рятувальні підрозділи залучаються щодня до ліквідації пожеж, які у 99% випадків виникають через особисту безвідповідальність українців", — наголосили у ДСНС.

Також в ДСНС зазначають, що попри чисельні попередження, багато громадян продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки, а це несе за собою жахливі наслідки.

"Ми знову звертаємося до кожного свідомого громадянина! Будьте відповідальні, бережіть природу та дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Ваша активна позиція та співпраця в цьому питанні мають вирішальне значення", — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, на території Одеської області з початку літа вже зафіксовано понад 200 випадків загорянь сухої рослинності, які призвели до знищення майже 50 гектарів землі. Тільки за останню добу рятувальники змогли ліквідувати 12 пожеж, які охопили площу понад 5 гектарів.

Додамо, у рамках проєкту "Опора" міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну", українські рятувальники отримали можливість обміну досвідом з водолазами зі Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії. В Одесі відбулися спільні тренування, спрямовані на оцінку роботи та обмін навичками між командами.