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В Одесской области за неделю выгорело 10 гектаров земли: в чем причина

2 июля 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области произошло воспламенение сухой растительности
Чрезвычайники устраняют последствия пожара. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За прошедшую неделю в Одесской области произошло более полутора десятков возгораний на открытой местности. В результате пожаров выгорело почти 10 га сухой растительности.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Спасательные подразделения привлекаются каждый день к ликвидации пожаров, которые в 99% случаев возникают из-за личной безответственности украинцев", — подчеркнули в ГСЧС.

Также в ГСЧС отмечают, что, несмотря на многочисленные предупреждения, многие граждане продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности, а это несет за собой ужасные последствия.

"Мы снова обращаемся к каждому сознательному гражданину! Будьте ответственны, берегите природу и соблюдайте правила пожарной безопасности. Ваша активная позиция и сотрудничество в этом вопросе имеют решающее значение", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, на территории Одесской области с начала лета уже зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению около 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.

В рамках проекта "Опора" международного фонда "Партнерство за сильную Украину", украинские спасатели получили возможность обмена опытом с водолазами из Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. В Одессе прошли совместные тренировки, направленные на оценку работы и обмен навыками между командами.

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