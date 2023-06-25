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На Миколаївщині горіли хлібні поля

25 червня 2023 10:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині горіли хлібні поля
Площа вигорання полів. Фото: ДСНС в Миколаївській області
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Беженар Тетяна
журналіст

В Миколаївській області горіли хлібні поля та екосистеми. До ліквідації пожежі довелося залучати місцевих фермерів.

Про це повідомляє ДСНС в Миколаївській області.

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"Вогнеборці загасили пожежу на площі 4,9 га, з них 1 га пшениці на корені та 3,9 га сухої трави й чагарників. Поле горіло поблизу села Петрово-Солониха Веснянської територіальної громади Миколаївського району", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація пожежі

Двома відділеннями ДСНС вогнеборці боролися зі стихією, а допомагали їм місцеві фермери — оборювали землю двома тракторами за периметром горіння та хлопавками прибивали осередки.

Спільними зусиллями вдалось ліквідувати пожежу та запобігти розповсюдження вогню на більшу площу.

В ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в екосистемах.

Зазначимо, рятувальники оголосили 5-й рівень пожежної небезпеки в Миколаївській  області. Такі погодні умови вимагають від усіх громадян суворого дотримання правил безпечної поведінки з вогнем.

Нагадаємо, на території Одеської області з початку літа вже зафіксовано понад 200 випадків загорянь сухої рослинності, які призвели до знищення майже 50 гектарів землі. Тільки за останню добу рятувальники змогли ліквідувати 12 пожеж, які охопили площу понад 5 гектарів.

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