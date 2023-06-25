Площадь выгорания полей. Фото: ГСЧС в Николаевской области

В Николаевской области горели хлебные поля и экосистемы. К ликвидации пожара пришлось привлекать местных фермеров.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

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"Пожарные потушили пожар на площади 4. 9 га, из них — 1 га пшеницы на корне и 3, 9 га — сухой травы и кустарников. Поле горело вблизи села Петрово-Солониха Веснянской территориальной громады Николаевского района", — говорится в сообщении.

Ликвидация пожара

Двумя отделениями ГСЧС пожарные боролись со стихией, а помогали им местные фермеры — вспахивали землю двумя тракторами по периметру горения и хлопушками прибивали очаги.

Совместными усилиями удалось ликвидировать пожар и предотвратить распространение огня на большую площадь.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в экосистемах.

Отметим, спасатели объявили 5-й уровень пожарной опасности в Николаевской области. Такие погодные условия требуют у всех граждан строгого соблюдения правил безопасного поведения с огнем.

Напомним, на территории Одесской области с начала лета уже зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению около 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.