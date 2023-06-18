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На Миколаївщині оголосили 5 рівень пожежної небезпеки

18 червня 2023 16:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині оголосили 5 рівень пожежної небезпеки
Наслідки пожежі в екосистемах. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
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Беженар Тетяна
журналіст

Рятувальники оголосили 5 рівень пожежної небезпеки в Миколаївській  області. Такі погодні умови вимагають від усіх громадян суворого дотримання правил безпечної поведінки з вогнем.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.

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За прогнозом синоптиків, 18 червня на заході, північному заході та в Миколаєві встановлено надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас), на сході області пануватиме висока пожежна небезпека (4 клас). 

"Такі погодні умови вимагають від усіх громадян суворого дотримання правил безпечної поведінки з вогнем. Але, на жаль, не усі дослухаються до постійних закликів з боку рятувальників, їхніх рекомендацій та настанов. У результаті знову маємо збільшення кількості пожеж на відкритих територіях", — йдеться у повідомленні.

Пожежі в екосистемах

Так, лише за минулу добу на території Миколаївської області зареєстровано 13 випадків загорянь сухостоїв, сміття, чагарників. Вогнем було охоплено понад 16 га та в усіх епізодах причиною займань слугувало необережне поводження громадян з вогнем, а в одному — взагалі навмисний підпал.

Ліквідація пожежі

Пожежі приборкували понад 50 вогнеборців, залучено 13 одиниць спецтехніки. Допомагали рятувальникам місцева пожежна охорона с. Коблево, в підвозі води сприяли місцеві фермери.

"Головне управління ДСНС України у Миколаївській області знову звертається до усіх громадян! Будьте свідомими, не порушуйте правил пожежної безпеки. Такими діями ви самі робите шкоду природі, нищите наші родючі землі. Бережіть Батьківщину та не паліть її. В екстреній ситуації телефонуйте на спецлінію 101", — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, в Одеській області з 17 по 19 червня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.

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