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На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки

17 червня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки
Загоряння в лісі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області з 17 по 19 червня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Найчастіше від спеки страждають екосистеми, території біля водоймищ — біля Одеси найчастіше горить очерет навколо Куяльника чи суха трава вздовж полів. Окрім нашого регіону загроза спостерігається ще в п'яти областях.

Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр
Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

 Правила поведінки: 

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Нагадаємо, за добу рятувальники Одещини ліквідували вісім пожеж сухої рослинності. Загальна площа загоряння становила майже 6 гектарів.

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.

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