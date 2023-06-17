На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки
В Одеській області з 17 по 19 червня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
Найчастіше від спеки страждають екосистеми, території біля водоймищ — біля Одеси найчастіше горить очерет навколо Куяльника чи суха трава вздовж полів. Окрім нашого регіону загроза спостерігається ще в п'яти областях.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
Нагадаємо, за добу рятувальники Одещини ліквідували вісім пожеж сухої рослинності. Загальна площа загоряння становила майже 6 гектарів.
Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.