На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки

Загоряння в лісі. Фото: google

В Одеській області з 17 по 19 червня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Найчастіше від спеки страждають екосистеми, території біля водоймищ — біля Одеси найчастіше горить очерет навколо Куяльника чи суха трава вздовж полів. Окрім нашого регіону загроза спостерігається ще в п'яти областях.

Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Нагадаємо, за добу рятувальники Одещини ліквідували вісім пожеж сухої рослинності. Загальна площа загоряння становила майже 6 гектарів.

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.