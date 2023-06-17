В Одесской области объявлена пожарная опасность: правила поведения
В Одесской области с 17 по 19 июня объявлена чрезвычайная (V класса), местами высокая (IV класса) пожарная опасность. Это может вызвать воспламенение сухой травы в области.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
Чаще от жары страдают экосистемы, территории у водохранилищ — возле Одессы чаще горит камыш вокруг Куяльника или сухая трава вдоль полей. Кроме нашего региона угроза наблюдается еще в пяти областях.
Правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Напомним, в сутки спасатели Одесчины ликвидировали восемь пожаров сухой растительности. Общая площадь загорания составляла почти 6 гектаров.
Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.