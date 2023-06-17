Пожежна небезпека: за добу на Одещині горіло 6 га землі

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

За добу рятувальники Одещини ліквідували вісім пожеж сухої рослинності. Загальна проща загоряння становила майже 6 гектарів.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Шановні громадяни, пам’ятайте, що суха трава та сміття легко займаються від найменшої іскри, а полум'я швидко може поширитися на значні території знищуючи на своєму шляху все живе! Слідкуйте, щоб діти не бавились сірниками та запальничками. Якщо під час відпочинку на природі або перебуваючи на присадибній чи дачній ділянці", — йдеться в повідомленні.

Горить суха рослинність. Фото: ДСНС

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.

Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції попередили українців про покарання за поширене у літній період порушення. За недотримання вимог пожежної безпеки у лісах максимальні суми штрафів сягають 150 тис. грн, а також передбачена кримінальна відповідальність.