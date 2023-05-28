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На Одещині горіли екосистеми

28 травня 2023 13:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині горіли екосистеми
Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ГУ ДСНС України
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Рятувальники Одещини закликають громадян берегти природу від пожеж. Протягом минулого тижня екосистеми горіли 8 разів.  

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Пожежі в природних екосистемах та сухої рослинності завдають значного збитку навколишньому середовищу, а іноді й призводять до людських жертв.

Попри неодноразові застереження рятувальників щодо небезпеки спалювання сміття та залишків сухої рослинності, несвідомі громадяни продовжують нехтувати заходами безпеки, що призводить до виникнення пожеж.

"В Одеській області, попри дощі, за  тиждень трапилось 8 великих пожеж через людську недбалість. В результаті чого було завдано значної шкоди екосистемам регіону",— йдеться у повідомленні.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути свідомими, берегти природу та не порушувати правила пожежної безпеки. Крім того, наголошують, що кожен підпал сухої рослинності  — це злочин проти природи та проти держави.

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.

Нагадаємо, служба порятунку отримала повідомлення про пожежу в Суворовському районі Одеси на вулиці площа Мічуріна. Рятувальники оперативно прибули на місце події та встановили, що палає суха трава та очерет на трьох різних ділянках полів зрошення.

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