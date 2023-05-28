Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области горели экосистемы arrow

В Одесской области горели экосистемы

28 мая 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области горели экосистемы
Пожарные ликвидируют пожар. Фото: ГУ ГСЧС Украины
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Спасатели Одесчины призывают граждан беречь природу от пожаров. В течение прошлой недели экосистемы горели 8 раз.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Пожары в природных экосистемах и сухой растительности наносят значительный ущерб окружающей среде, а иногда и приводят к человеческим жертвам.

Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасности сжигания мусора и остатков сухой растительности, бессознательные граждане продолжают пренебрегать мерами безопасности, что приводит к возникновению пожаров.

"В Одесской области, несмотря на дожди, за неделю произошло 8 больших пожаров, из-за человеческой халатности. В результате чего был нанесен значительный ущерб экосистемам региона",— говорится в сообщении.

Спасатели еще раз призывают граждан быть сознательными, беречь природу и не нарушать правила пожарной безопасности. Кроме того, подчеркивают, что каждый поджог сухой растительности — это преступление против природы и против государства.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

Напомним, спасательная служба получила сообщение о пожаре в Суворовском районе Одессы на улице площадь Мичурина. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что пылает сухая трава и камыши на трех разных участках полей орошения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас