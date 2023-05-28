В Одесской области горели экосистемы

Пожарные ликвидируют пожар. Фото: ГУ ГСЧС Украины

Спасатели Одесчины призывают граждан беречь природу от пожаров. В течение прошлой недели экосистемы горели 8 раз.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Пожары в природных экосистемах и сухой растительности наносят значительный ущерб окружающей среде, а иногда и приводят к человеческим жертвам.

Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасности сжигания мусора и остатков сухой растительности, бессознательные граждане продолжают пренебрегать мерами безопасности, что приводит к возникновению пожаров.

"В Одесской области, несмотря на дожди, за неделю произошло 8 больших пожаров, из-за человеческой халатности. В результате чего был нанесен значительный ущерб экосистемам региона",— говорится в сообщении.

Спасатели еще раз призывают граждан быть сознательными, беречь природу и не нарушать правила пожарной безопасности. Кроме того, подчеркивают, что каждый поджог сухой растительности — это преступление против природы и против государства.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

Напомним, спасательная служба получила сообщение о пожаре в Суворовском районе Одессы на улице площадь Мичурина. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что пылает сухая трава и камыши на трех разных участках полей орошения.