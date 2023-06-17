Пожарная опасность: за сутки в Одесской области горело 6 га земли

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В сутки спасатели Одесчины ликвидировали восемь пожаров сухой растительности. Общее паломничество составило почти 6 гектаров.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Уважаемые граждане, помните, что сухая трава и мусор легко занимаются от малейшей искры, а пламя быстро может распространиться на значительные территории, уничтожая на своем пути все живое! Следите, чтобы дети не играли спичками и зажигалками. Если во время отдыха на природе или находясь на приусадебном или дачном участке", — говорится в сообщении.

Горит сухая растительность. Фото: ГСЧС

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

Напомним, в Государственной экологической инспекции предупредили украинцев о наказаниях за распространенное в летний период нарушение. При несоблюдении требований пожарной безопасности в лесах максимальные суммы штрафов достигают 150 тыс. грн, а также предусмотрена уголовная ответственность.