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Пожарная опасность: за сутки в Одесской области горело 6 га земли

17 июня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожарная опасность: за сутки в Одесской области горело 6 га земли
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В сутки спасатели Одесчины ликвидировали восемь пожаров сухой растительности. Общее паломничество составило почти 6 гектаров.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Уважаемые граждане, помните, что сухая трава и мусор легко занимаются от малейшей искры, а пламя быстро может распространиться на значительные территории, уничтожая на своем пути все живое! Следите, чтобы дети не играли спичками и зажигалками. Если во время отдыха на природе или находясь на приусадебном или дачном участке", — говорится в сообщении.

Горит сухая растительность. Фото: ГСЧС

Правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

Напомним, в Государственной экологической инспекции предупредили украинцев о наказаниях за распространенное в летний период нарушение. При несоблюдении требований пожарной безопасности в лесах максимальные суммы штрафов достигают 150 тыс. грн, а также предусмотрена уголовная ответственность.

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