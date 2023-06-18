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В Николаевской области объявили 5 уровень пожарной опасности

18 июня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Николаевской области объявили 5 уровень пожарной опасности
Последствия пожара в экосистемах Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Спасатели объявили 5 уровень пожарной опасности в Николаевской области. Такие погодные условия требуют у всех граждан строгого соблюдения правил безопасного поведения с огнем.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

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По прогнозу синоптиков, 18 июня на западе, северо-западе и Николаеве установлена чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), на востоке области будет преобладать высокая пожарная опасность (4 класс).

"Такие погодные условия требуют от всех граждан строгого соблюдения правил безопасного поведения с огнем. Но, к сожалению, не все прислушиваются к постоянным призывам со стороны спасателей, их рекомендациям и наставлениям. В результате снова имеем увеличение количества пожаров на открытых территориях", — говорится в сообщении.

Пожары в экосистемах

Только за минувшие сутки на территории Николаевской области зарегистрировано 13 случаев возгораний сухостоев, мусора, кустарников. Огнем было охвачено более 16 га, и во всех эпизодах причиной возгораний служило неосторожное обращение граждан с огнем, а в одном — вообще умышленный поджог.

Ликвидация пожара

Пожары укрощали более 50 пожарных, привлечены 13 единиц спецтехники. Помогала спасателям местная пожарная охрана с. Коблево, в подвозе воды способствовали местные фермеры.

"Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области снова обращается ко всем гражданам! Будьте сознательными, не нарушайте правила пожарной безопасности. Такими действиями вы сами наносите вред природе, уничтожаете наши плодородные земли. Берегите Родину. В экстренной ситуации звоните на спецлинию 101", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в Одесской области с 17 по 19 июня объявлена чрезвычайная (V класса), местами высокая (IV класса) пожарная опасность. Это может вызвать воспламенение сухой травы в области.

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