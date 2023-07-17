В Одесской области пожар уничтожил 10 га пшеничного поля

В Одесской области горело поле. Фото: ГСЧС

Сегодня утром за пределами села Большой Дальник в Одесском районе вспыхнуло поле. Из-за сильных порывов ветра, огонь быстро распространялся.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Спасателям понадобилось около 2 часов, чтобы обуздать пожар и минимизировать последствия уничтожения площади более 30 га. Для ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 28 спасателей от ГСЧС.

Большинство из пожаров возникли из-за небрежного отношения граждан к природной среде. Вспышки пожаров в основном начинались от поджога сухой растительности и окурков.

Часть поля уничтожила огонь. Фото: ГСЧС

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесщины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.