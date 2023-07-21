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В Одесской области сгорело 16 га сельскохозяйственных земель

21 июля 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области сгорело 16 га сельскохозяйственных земель
Возгорание сухой травы. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В настоящее время в Одесской области объявлена пожарная опасность. За прошедшие сутки в регионе произошло почти два десятка пожаров, что привело к уничтожению 16 га земель.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Несмотря на опасения спасателей о вредности и опасности сжигания сухой травы, люди продолжают уничтожать природу и наносить вред всему живому, не говоря уже о серьезной угрозе жизни и здоровью граждан. Только за минувшие сутки произошло 19 пожаров на открытой территории и уничтожено более 16 гектаров", — говорится в сообщении.

Правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

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