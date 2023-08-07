Бросил непогашенный окурок в стерню

Выжженное поле пшеницы. Фото: Нацполиция

В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 51-летний мужчина выпасал скот на окраине села Дивизия и выбросил окурок от сигареты в стерню, не убедившись, что погасил его.

Детали инцидента

Пожар в поле увидел местный житель, который вызвал спасателей и милиционеров. Пламя удалось быстро потушить, однако два гектара земли непригодны к будущей посевной компании.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в уничтожении земельных угодий по части 1 статьи 245 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Следствие продолжается.

В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

Напомним, пшеница и кукуруза на международных рынках подверглись резкому росту цен. Причиной этого стал очередной обстрел кафирами порта в Одесской области.