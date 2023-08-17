На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки

Пожежа в лісі. Фото: google

В Одеській області з 18 по 20 серпня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Будьте пильними та у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте до Служби порятунку "101"", — йдеться в повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні

Найчастіше від спеки страждають екосистеми, території біля водоймищ — під Одесою найчастіше горить очерет навколо Куяльника чи суха трава вздовж полів. Окрім нашого регіону, загроза спостерігається ще в 11 областях та в тимчасово окупованому Криму.

Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле.