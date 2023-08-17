На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки
В Одеській області з 18 по 20 серпня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
"Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Будьте пильними та у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте до Служби порятунку "101"", — йдеться в повідомленні.
Пожежна небезпека в Україні
Найчастіше від спеки страждають екосистеми, території біля водоймищ — під Одесою найчастіше горить очерет навколо Куяльника чи суха трава вздовж полів. Окрім нашого регіону, загроза спостерігається ще в 11 областях та в тимчасово окупованому Криму.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле.