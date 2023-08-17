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На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки

17 серпня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині оголошено пожежну небезпеку: правила поведінки
Пожежа в лісі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області з 18 по 20 серпня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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"Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Будьте пильними та у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте до Служби порятунку "101"", — йдеться в повідомленні. 

Пожежна небезпека в Україні

Найчастіше від спеки страждають екосистеми, території біля водоймищ — під Одесою найчастіше горить очерет навколо Куяльника чи суха трава вздовж полів. Окрім нашого регіону, загроза спостерігається ще в 11 областях та в тимчасово окупованому Криму. 

Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр 
Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр 

Правила поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле.

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