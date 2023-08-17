В Одесской области объявлена пожарная опасность: правила поведения

Пожар в лесу. Фото: google

В Одесской области с 18 по 20 августа объявлена чрезвычайная (V класса), местами высокая (IV класса) пожарная опасность. Это может вызвать воспламенение сухой травы в области.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах. Будьте бдительны и при возникновении пожара немедленно звоните в Службу спасения "101"", — говорится в сообщении.

Пожарная опасность в Украине

Чаще всего из-за жары страдают экосистемы, территории у водохранилищ — под Одессой чаще всего горит камыш вокруг Куяльника или сухая трава вдоль полей. Кроме нашего региона угроза наблюдается еще в 11 областях и во временно оккупированном Крыму.

Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.