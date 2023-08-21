В Одесской области объявлена пожарная опасность: сколько она будет длиться

Пожар в лесу. Фото: ГСЧС

В Одесской области с 21 по 24 августа объявлена чрезвычайная (V класса), местами высокая (IV класса) пожарная опасность. Это может вызвать воспламенение сухой травы в области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Чаще всего из-за жары страдают экосистемы, территории у водохранилищ — под Одессой чаще всего горит камыш вокруг Куяльника или сухая трава вдоль полей. Кроме нашего региона, угроза наблюдается еще в 17 областях и во временно оккупированном Крыму.

Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, на территории Андреевского лесничества Николаевской области вновь возник масштабный пожар. В этот раз огонь охватил значительную площадь и распространился на лесные насаждения.