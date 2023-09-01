На Одещині сталося займання у лісовому господарстві

Пожежники ліквідовують займання у лісі. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області, біля села Крижанівка, зайнялася пожежа на відкритій місцевості. Стало відомо, що полум'я простяглося на територію ДП "Одеське лісове господарство".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Деталі пожежі

На місці працівниками ДСНС було встановлено загоряння сухої трави на відкритій території 7 кварталу 14 відділу. Пожежникам вдалося ліквідувати полум'я за пів години на площі в один гектар. Ймовірна причина пожежі та усі деталі встановлюються. Від ДСНС Одеси залучались 5 одиниць техніки та 24 вогнеборці.

Пожежна небезпека

Зазначимо, що через високу температуру повітря на території Одеської області оголошено пожежну небезпеку.

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле.