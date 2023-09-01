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На Одесчине произошло возгорание в лесном хозяйстве

1 сентября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области произошло возгорание в лесном хозяйстве
Пожарные ликвидируют возгорание в лесу. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области, возле села Крыжановка, загорелся пожар на открытой местности. Стало известно, что пламя протянулось на территорию ГП "Одесское лесное хозяйство".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Детали пожара

На месте работниками ГСЧС было установлено возгорание сухой травы на открытой территории 7 квартала 14 отдела. Пожарным удалось ликвидировать пламя через полчаса на площади в один гектар. Вероятная причина пожара и все детали устанавливаются. От ГСЧС Одессы привлекались 5 единиц техники и 24 пожарных.

Пожарная опасность

Отметим, что из-за высокой температуры воздуха на территории Одесской области объявлена пожарная опасность.

Правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.

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