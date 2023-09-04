За тиждень на Одещині знищено 95 га землі: в чому причина

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

За останній тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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В чому причина пожеж

"Статистика таких пожеж вражає, а найгіршим є те, що більшість з них виникає саме через людський фактор. Вкотре закликаємо мешканців та гостей регіону дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування на відкритих територіях, адже кожне загоряння завдає суттєвої шкоди не лише довкіллю, а і загрожує життю та здоров’ю людей. Якщо Ви стали свідком пожежі чи навмисного підпалу, одразу телефонуйте до Служби порятунку за номером "101", — йдеться в повідомленні.

Горить суха рослинність. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.

Також ми писали, що в Одеській області, біля села Крижанівка, зайнялася пожежа на відкритій місцевості. Стало відомо, що полум'я поширилося на територію ДП "Одеське лісове господарство".