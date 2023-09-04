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За неделю в Одесской области уничтожено 95 га земли: в чем причина

4 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За неделю в Одесской области уничтожено 95 га земли: в чем причина
Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последнюю неделю спасатели в Одесской области выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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В чем причина пожаров

"Статистика таких пожаров поражает, а хуже всего то, что большинство из них возникает именно из-за человеческого фактора.
В очередной раз призываем жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на открытых территориях, ведь каждое возгорание наносит существенный вред не только окружающей среде, но и угрожает жизни и здоровью людей. Если Вы стали свидетелем пожара или умышленного поджога, сразу звоните в Службу спасения по номеру "101", — говорится в сообщении.

Горит сухая растительность. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Спасатели тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, из-за продолжавшихся в течение августа масштабных пожаров в Николаевской области государство понесло убытки на более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.

Также мы писали, что в Одесской области, возле села Крыжановка, начался пожар на открытой местности. Стало известно, что пламя распространилось на территорию ГП "Одесское лесное хозяйство".

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