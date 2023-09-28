За 2023 рік на Одещині сталося 3500 пожеж сухої трави: в чому причина загорянь

Горить суха трава. Фото: google

З початку цього року в Одеській області сталося понад 3500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС в Одеській області Володимир Пашевич.

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"Загальна площа загоряння склала понад 1,5 тисячі гектарів. У нас тільки за минулу добу виникло 50 таких пожеж, і дуже складно, коли вони виникають в один час. І такі пожежі дуже швидко розповсюджуються, за лічені секунди вогонь вже не контрольований. А рятувальникам часто доводиться працювати підручними засобами, тому що біля займання часто немає джерел води", — розповів фахівець.

Частіше самовільно спалюють суху траву люди похилого віку, а не молодь. Мінімальний штраф за такі дії для людей становить 3060 гривень.

"Був випадок, коли літня жінка намагалася самостійно затушити пожежу, яку сама спровокувала, вона отримала опіки та загинула. Тож закликаємо не робити такого. Окрім того, люди забувають, що сили рятувальників дуже потрібні через війну, для ліквідації наслідків ворожих атак. І рятувальникам дуже важко, коли вночі вони працюють на містах прильотів, а вдень виїжджають на тушіння таких пожеж, які можуть знаходитися далеко від пожежних частин", — розповіла речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Нагадаємо, вчора в Одесі ліквідовували дві пожежі, що виникли на відкритій території. Гасіння ускладнилося через відсутність джерела водопостачання та поривчастий вітер.