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Масштабна пожежа на Миколаївщині: робота вогнеборців ускладнена

22 вересня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масштабна пожежа на Миколаївщині: робота вогнеборців ускладнена
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа на відкритій території, охопивши суху траву та чагарники вздовж вулиці Автомобільної. На місці події оперативно працюють декілька відділень державних пожежно-рятувальних частин.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Гасіння пожежі ускладнюється через значну захаращеність місцевості, що ускладнює доступ пожежних бригад до осередку вогню. Для здійснення аеророзвідки також залучено спеціалізовані літаки.

Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На цю мить орієнтовна площа пожежі становить близько 7 гектарів. Для ліквідації загоряння було залучено 25 вогнеборців та 4 спеціалізовані пожежні автомобілі. Робота зі ліквідації пожежі продовжується.

Пожежна небезпека в Україні

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься у південних та центральних областях щонайменше до 25 вересня.

Де оголошено пожежну небезпеку 

  • Одеська область, 
  • Миколаївська область, 
  • Херсонська область, 
  • Запорізька область, 
  • Донецька область, 
  • Дніпропетровська область, 
  • Кіровоградська область, 
  • Черкаська область, 
  • Вінницька область, 
  • Рівненська  область, 
  • Тернопільська область, 
  • Житомирська область, 
  • Хмельницька область, 
  • Київська область, 
  • Харківська область, 
  • Сумська область, 
  • Луганська область. 
Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр
Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі.

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