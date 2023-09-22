Масштабна пожежа на Миколаївщині: робота вогнеборців ускладнена

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

На Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа на відкритій території, охопивши суху траву та чагарники вздовж вулиці Автомобільної. На місці події оперативно працюють декілька відділень державних пожежно-рятувальних частин.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Гасіння пожежі ускладнюється через значну захаращеність місцевості, що ускладнює доступ пожежних бригад до осередку вогню. Для здійснення аеророзвідки також залучено спеціалізовані літаки.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На цю мить орієнтовна площа пожежі становить близько 7 гектарів. Для ліквідації загоряння було залучено 25 вогнеборців та 4 спеціалізовані пожежні автомобілі. Робота зі ліквідації пожежі продовжується.

Пожежна небезпека в Україні

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься у південних та центральних областях щонайменше до 25 вересня.

Де оголошено пожежну небезпеку

Одеська область,

Миколаївська область,

Херсонська область,

Запорізька область,

Донецька область,

Дніпропетровська область,

Кіровоградська область,

Черкаська область,

Вінницька область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Житомирська область,

Хмельницька область,

Київська область,

Харківська область,

Сумська область,

Луганська область.

Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі.