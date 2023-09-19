В Одеській області палають поля: робота вогнеборців ускладнена (відео)
Рятувальники прямо зараз борються з вогнем на території Березівського району. За останні кілька днів було знищено вже понад 8 гектарів землі.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
"Пориви вітру, відсутність шляхів під'їзду до осередків пожежі та відсутність вододжерел — значно ускладнює роботу вогнеборців, проте вони намагаються якнайшвидше ліквідувати пожежу в даних умовах!", — йдеться в повідомленні.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
Нагадаємо, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі.
Крім того, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.
Також ми писали, що в Одеській області, біля села Крижанівка, зайнялася пожежа на відкритій місцевості. Стало відомо, що полум'я поширилося на територію ДП "Одеське лісове господарство".