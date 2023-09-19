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В Одеській області палають поля: робота вогнеборців ускладнена (відео)

19 вересня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одеській області палають поля: робота вогнеборців ускладнена (відео)
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Рятувальники прямо зараз борються з вогнем на території Березівського району. За останні кілька днів було знищено вже понад 8 гектарів землі. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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"Пориви вітру, відсутність шляхів під'їзду до осередків пожежі та відсутність вододжерел — значно ускладнює роботу вогнеборців, проте вони намагаються якнайшвидше ліквідувати пожежу в даних умовах!", — йдеться в повідомленні. 

Правила поведінки:  

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;  
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;  
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;  
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.  
В Одеській області горять поля. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі. 

Крім того, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.

Також ми писали, що в Одеській області, біля села Крижанівка, зайнялася пожежа на відкритій місцевості. Стало відомо, що полум'я поширилося на територію ДП "Одеське лісове господарство".

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