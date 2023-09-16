Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині оголошено пожежну небезпеку: причини arrow

На Одещині оголошено пожежну небезпеку: причини

16 вересня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині оголошено пожежну небезпеку
Фахівець ДСНС ліквідовує займання. Фото: ДСНС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від сьогодні, 16 вересня, в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься у південних та центральних областях щонайменше до 19 вересня.

Де оголошено пожежну небезпеку

  • Одеська область,
  • Миколаївська область,
  • Херсонська область,
  • Запорізька область,
  • Донецька область,
  • Дніпропетровська область,
  • Кіровоградська область,
  • Черкаська область,
  • Вінницька область.
Мапа пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

Зазначимо, що через високу температуру повітря на території Одеської області оголошено пожежну небезпеку. 

Правила поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Нагадаємо, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз