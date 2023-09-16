На Одещині оголошено пожежну небезпеку

Фахівець ДСНС ліквідовує займання. Фото: ДСНС України

Від сьогодні, 16 вересня, в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься у південних та центральних областях щонайменше до 19 вересня.

Де оголошено пожежну небезпеку

Одеська область,

Миколаївська область,

Херсонська область,

Запорізька область,

Донецька область,

Дніпропетровська область,

Кіровоградська область,

Черкаська область,

Вінницька область.

Мапа пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

Зазначимо, що через високу температуру повітря на території Одеської області оголошено пожежну небезпеку.

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Нагадаємо, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.