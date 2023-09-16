На Одещині оголошено пожежну небезпеку: причини
Від сьогодні, 16 вересня, в Одесі та області повідомили про підвищену пожежну небезпеку. Через сильний вітер синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься у південних та центральних областях щонайменше до 19 вересня.
Де оголошено пожежну небезпеку
- Одеська область,
- Миколаївська область,
- Херсонська область,
- Запорізька область,
- Донецька область,
- Дніпропетровська область,
- Кіровоградська область,
- Черкаська область,
- Вінницька область.
Пожежна небезпека
Зазначимо, що через високу температуру повітря на території Одеської області оголошено пожежну небезпеку.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
Нагадаємо, через масштабні пожежі у Миколаївській області, які тривали протягом серпня, держава зазнала збитків на понад сто мільйонів гривень. Екологи встановили, що їхньою причиною був підпал сухої рослинності.