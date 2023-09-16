В Одесской области объявлена пожарная опасность: причины
С сегодняшнего дня, 16 сентября, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться в южных и центральных областях не менее чем до 19 сентября.
Где объявлена пожарная опасность
- Одесская область,
- Николаевская область,
- Херсонская область,
- Запорожская область,
- Донецкая область,
- Днепропетровская область,
- Кировоградская область,
- Черкасская область,
- Винницкая область.
Пожарная опасность
Отметим, что из-за высокой температуры воздуха на территории Одесской области объявлена пожарная опасность.
Правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Напомним, из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.