В Одесской области объявлена пожарная опасность

Специалист ГСЧС ликвидирует возгорание. Фото: ГСЧС Украины

С сегодняшнего дня, 16 сентября, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться в южных и центральных областях не менее чем до 19 сентября.

Где объявлена пожарная опасность

Одесская область,

Николаевская область,

Херсонская область,

Запорожская область,

Донецкая область,

Днепропетровская область,

Кировоградская область,

Черкасская область,

Винницкая область.

Карта пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Отметим, что из-за высокой температуры воздуха на территории Одесской области объявлена пожарная опасность.

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.