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В Одесской области объявлена пожарная опасность: причины

16 сентября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области объявлена пожарная опасность
Специалист ГСЧС ликвидирует возгорание. Фото: ГСЧС Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С сегодняшнего дня, 16 сентября, в Одессе и области сообщили о повышенной пожарной опасности. Из-за сильного ветра синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться в южных и центральных областях не менее чем до 19 сентября.

Где объявлена пожарная опасность

  • Одесская область,
  • Николаевская область,
  • Херсонская область,
  • Запорожская область,
  • Донецкая область,
  • Днепропетровская область,
  • Кировоградская область,
  • Черкасская область,
  • Винницкая область.
Карта пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Отметим, что из-за высокой температуры воздуха на территории Одесской области объявлена пожарная опасность.

Правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.

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